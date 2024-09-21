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  4. Игрок Динамо рассказал, как это – быть мужем дочери президента клуба
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:53
1786
2

Игрок Динамо рассказал, как это – быть мужем дочери президента клуба

Биловар уверен, что никто на это не обращает внимания

21 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 21 сентября 2024, 21:53
1786
2
Игрок Динамо рассказал, как это – быть мужем дочери президента клуба
ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Защитник «Динамо» Киев Кристиан Биловар является мужем дочери президента клуба Игоря Суркиса. Недавно пара сообщила, что ждет ребенка. Игрок рассказал, что не чувствует давления из-за того, что играет в команде отца своей жены.

«Игорь Суркис никак особо пока не поздравил. Давление из-за статуса Игоря Михайловича? На меня это не давит вообще, не обращаю внимания. И тренерский штаб, и ребята не обращают на это внимание».

«Это даже не болельщики, а тем, кто находится далеко от команды, это для них раздражение», – сказал Биловар.

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Динамо Киев Кристиан Биловар Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Stan S.
Самый дальновидный футболист)))
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MrStepanovM .
нездара...
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