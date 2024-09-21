Игрок Динамо рассказал, как это – быть мужем дочери президента клуба

Защитник «Динамо» Киев Кристиан Биловар является мужем дочери президента клуба Игоря Суркиса. Недавно пара сообщила, что ждет ребенка. Игрок рассказал, что не чувствует давления из-за того, что играет в команде отца своей жены.

«Игорь Суркис никак особо пока не поздравил. Давление из-за статуса Игоря Михайловича? На меня это не давит вообще, не обращаю внимания. И тренерский штаб, и ребята не обращают на это внимание».

«Это даже не болельщики, а тем, кто находится далеко от команды, это для них раздражение», – сказал Биловар.