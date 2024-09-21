Игрок Динамо рассказал, как это – быть мужем дочери президента клуба
Биловар уверен, что никто на это не обращает внимания
Защитник «Динамо» Киев Кристиан Биловар является мужем дочери президента клуба Игоря Суркиса. Недавно пара сообщила, что ждет ребенка. Игрок рассказал, что не чувствует давления из-за того, что играет в команде отца своей жены.
«Игорь Суркис никак особо пока не поздравил. Давление из-за статуса Игоря Михайловича? На меня это не давит вообще, не обращаю внимания. И тренерский штаб, и ребята не обращают на это внимание».
«Это даже не болельщики, а тем, кто находится далеко от команды, это для них раздражение», – сказал Биловар.
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