Тренер Челси: «Кажется, что у нас все прекрасно, но это далеко не так»

Тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал победу 3:0 в матче АПЛ над Вест Хэмом. Команда выиграла две встречи кряду.

«Игра Джексона и Палмера была на топ-уровне, но решило все не только это. Мне понравилось, как мы действовали, понравилось желание команды. Можем построить что-то особенное здесь».

«Мы на правильном пути, но путешествие будет долгим. Из-за победы кажется, что у нас все прекрасно, но пока что не все прекрасно. Можем обороняться и атаковать лучше», – сказал Мареска.

Михаил Мудрик провел матч в запасе.