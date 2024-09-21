Англия21 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:51
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Тренер Челси: «Кажется, что у нас все прекрасно, но это далеко не так»
Мареска оценил победу над Вест Хэмом
21 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:51
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Тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал победу 3:0 в матче АПЛ над Вест Хэмом. Команда выиграла две встречи кряду.
«Игра Джексона и Палмера была на топ-уровне, но решило все не только это. Мне понравилось, как мы действовали, понравилось желание команды. Можем построить что-то особенное здесь».
«Мы на правильном пути, но путешествие будет долгим. Из-за победы кажется, что у нас все прекрасно, но пока что не все прекрасно. Можем обороняться и атаковать лучше», – сказал Мареска.
Михаил Мудрик провел матч в запасе.
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