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Англия
21 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:51
98
0

Тренер Челси: «Кажется, что у нас все прекрасно, но это далеко не так»

Мареска оценил победу над Вест Хэмом

21 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:51
98
0
Тренер Челси: «Кажется, что у нас все прекрасно, но это далеко не так»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал победу 3:0 в матче АПЛ над Вест Хэмом. Команда выиграла две встречи кряду.

«Игра Джексона и Палмера была на топ-уровне, но решило все не только это. Мне понравилось, как мы действовали, понравилось желание команды. Можем построить что-то особенное здесь».

«Мы на правильном пути, но путешествие будет долгим. Из-за победы кажется, что у нас все прекрасно, но пока что не все прекрасно. Можем обороняться и атаковать лучше», – сказал Мареска.

Михаил Мудрик провел матч в запасе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм - Челси Энцо Мареска
Иван Зинченко Источник: Football London
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