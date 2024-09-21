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Италия
21 сентября 2024, 17:05 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:49
921
0

Новый тренер Ромы назвал цель, которую перед ним поставили на сезон

Юрич заявил, что команде нужно выйти в Лигу чемпионов

21 сентября 2024, 17:05 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:49
921
0
Новый тренер Ромы назвал цель, которую перед ним поставили на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Новый тренер Ромы Иван Юрич провел первую пресс-конференцию в статусе наставника Волков. В воскресенье команда на своем поле сыграет против Удинезе.

«Я работаю 14 лет, восемь из них – в Серии A. Рома – наибольший клуб в моей карьере. Это великолепная возможность для меня. Цель команды – выйти в Лигу чемпионов, цель клуба – закрепиться в Лиге чемпионов».

«Мой первый матч против Удинезе. У них сильная команда, которая изменила свой менталитет и сейчас находится среди лидеров. Считаю, что Рома после Даниэле Де Росси находится в хорошем состоянии, тут есть, с кем работать дальше», – сказал Юрич.

Сообщается, что пресс-конференция длилась всего 13 минут. Об Артеме Довбике ничего сказано не было.

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Рома Рим Иван Юрич Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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