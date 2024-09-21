Новый тренер Ромы назвал цель, которую перед ним поставили на сезон

Новый тренер Ромы Иван Юрич провел первую пресс-конференцию в статусе наставника Волков. В воскресенье команда на своем поле сыграет против Удинезе.

«Я работаю 14 лет, восемь из них – в Серии A. Рома – наибольший клуб в моей карьере. Это великолепная возможность для меня. Цель команды – выйти в Лигу чемпионов, цель клуба – закрепиться в Лиге чемпионов».

«Мой первый матч против Удинезе. У них сильная команда, которая изменила свой менталитет и сейчас находится среди лидеров. Считаю, что Рома после Даниэле Де Росси находится в хорошем состоянии, тут есть, с кем работать дальше», – сказал Юрич.

Сообщается, что пресс-конференция длилась всего 13 минут. Об Артеме Довбике ничего сказано не было.