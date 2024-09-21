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  4. Тренер Карпат: «Передали, что после Шахтера эксперты были недовольны»
Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 16:10 |
1212
0

Тренер Карпат: «Передали, что после Шахтера эксперты были недовольны»

Лупашко оценил матч с Черноморцем

21 сентября 2024, 16:10 |
1212
0
Тренер Карпат: «Передали, что после Шахтера эксперты были недовольны»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник «Карпат» Владислав Лупашко оценил победу над «Черноморцем» 1:0, а также остановился на реакции журналистов и экспертов после поражения от «Шахтера» 2:5.

«Матч с «Черноморцем» не был сложным, пока играли в равных составах. Игру контролировали, хотя сопернику было легко контратаковать, учитывая наш атакующий стиль. Когда у нас удалили игрока, то пришлось где-то ниже сесть. У «Черноморца» организованная команда, и те, кто сыграл с ними в первых турах, им повезло. Сейчас это другая команда, против которой тяжело играть».

«После матча с «Шахтером» мне передали, что эксперты были чем-то недовольны, что-то не понравилось в том матче... Хотел бы сказать, что если есть такие моменты, то можно в прямом эфире задавать. А когда я уже ушел, то мусолить это и не получить никакой ответ... Я бы мог объяснить все», – сказал Лупашко.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов Черноморец Одесса Шахтер Донецк Черноморец - Карпаты Шахтер - Карпаты Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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