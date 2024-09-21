Италия21 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 21 сентября 2024, 16:18
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Малиновский – в основе Дженоа на матч с Венецией
Украинец выйдет на поле с первых минут
21 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 21 сентября 2024, 16:18
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Сегодня, 21 сентября «Дженоа» в матче пятого тура Серии А на выезде сыграет с «Венецией». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч.
Составы команд:
«Венеция»: Йоронен, Сампано, Свобода, Идзес, Кандела, Хапс, Эллертсон, Кофод Андерсен, Бузио, Ористанио, Похьянпало
«Дженоа»: Голлини, Васкес, Бани, Де Винтер, Арон Мартин, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Экубан, Витинья
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