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Италия
21 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 21 сентября 2024, 16:18
92
0

Малиновский – в основе Дженоа на матч с Венецией

Украинец выйдет на поле с первых минут

21 сентября 2024, 15:28 | Обновлено 21 сентября 2024, 16:18
92
0
Малиновский – в основе Дженоа на матч с Венецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 21 сентября «Дженоа» в матче пятого тура Серии А на выезде сыграет с «Венецией». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Составы команд:

«Венеция»: Йоронен, Сампано, Свобода, Идзес, Кандела, Хапс, Эллертсон, Кофод Андерсен, Бузио, Ористанио, Похьянпало

«Дженоа»: Голлини, Васкес, Бани, Де Винтер, Арон Мартин, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Экубан, Витинья

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Венеция Дженоа Руслан Малиновский Серия A стартовые составы чемпионат Италии по футболу
Олег Дидух Источник: Серия A
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