Малиновский – в основе Дженоа на матч с Венецией

Сегодня, 21 сентября «Дженоа» в матче пятого тура Серии А на выезде сыграет с «Венецией». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч.

Составы команд:

«Венеция»: Йоронен, Сампано, Свобода, Идзес, Кандела, Хапс, Эллертсон, Кофод Андерсен, Бузио, Ористанио, Похьянпало

«Дженоа»: Голлини, Васкес, Бани, Де Винтер, Арон Мартин, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Экубан, Витинья