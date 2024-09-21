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Украина. Первая лига
21 сентября 2024, 13:26 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:13
621
0

Металлист вернул бразильца, который брал серебро УПЛ с Днепром-1

Габриэл Гомес Феррейра вновь будет играть в харьковской команде

21 сентября 2024, 13:26 | Обновлено 21 сентября 2024, 14:13
621
0
Металлист вернул бразильца, который брал серебро УПЛ с Днепром-1
СК Днепр-1. Габриэль Гомес Феррейра

Харьковский «Металлист», выступающий в Первой лиге, уведомил о возвращении в команду бразильского центрального защитника Габриэла Гомеса Феррейры.

В предыдущем сезоне легионер выступал в составе команды Андрея Анищенко и принял участие почти во всех поединках чемпионата. На его счету 27 матчей и 2 гола за «Металлист».

Затем Гомеса вернулся в клуб «Интер де Минас», у которого харьковчане игрока арендовали. Теперь защитник вновь продолжит свою карьеру в «Металлисте».

Ранее Габриэл Гомес Феррейра играл за несколько бразильских клубов, а в Украине защищал цвета СК «Днепр-1». С днепрянами бразильский легионер завоевал серебряные медали УПЛ сезона 2022/2023.

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Первая лига Украины трансферы Металлист Харьков Габриэл Гомес Феррейра
Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист
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