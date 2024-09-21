Металлист вернул бразильца, который брал серебро УПЛ с Днепром-1

Харьковский «Металлист», выступающий в Первой лиге, уведомил о возвращении в команду бразильского центрального защитника Габриэла Гомеса Феррейры.

В предыдущем сезоне легионер выступал в составе команды Андрея Анищенко и принял участие почти во всех поединках чемпионата. На его счету 27 матчей и 2 гола за «Металлист».

Затем Гомеса вернулся в клуб «Интер де Минас», у которого харьковчане игрока арендовали. Теперь защитник вновь продолжит свою карьеру в «Металлисте».

Ранее Габриэл Гомес Феррейра играл за несколько бразильских клубов, а в Украине защищал цвета СК «Днепр-1». С днепрянами бразильский легионер завоевал серебряные медали УПЛ сезона 2022/2023.