Барселона работает над продлением контракта одного из лидеров команды

«Барселона» начала работу над продлением контракта с одним из лидеров команды, полузащитником Педри. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, на этой неделе спортивный директор «Барселоны» Деку уже дважды встречался с агентом Педри. Еще одна встреча запланирована на следующую неделю.

Педри является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев выступает с сезона 2020/2021. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего испанца 2 гола в 6 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Педри оценивается в 80 миллионов евро, нынешний контракт рассчитан до лета 2026 года.