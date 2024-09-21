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Испания
21 сентября 2024, 12:44 |
187
0

Барселона работает над продлением контракта одного из лидеров команды

Педри может остаться в каталонском клубе

21 сентября 2024, 12:44 |
187
0
Барселона работает над продлением контракта одного из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

«Барселона» начала работу над продлением контракта с одним из лидеров команды, полузащитником Педри. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, на этой неделе спортивный директор «Барселоны» Деку уже дважды встречался с агентом Педри. Еще одна встреча запланирована на следующую неделю.

Педри является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев выступает с сезона 2020/2021. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего испанца 2 гола в 6 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Педри оценивается в 80 миллионов евро, нынешний контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Барселона Педри продление контракта
Олег Дидух Источник: Football Espana
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