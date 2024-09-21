Хавьер ТЕБАС: «Не думаю, что у проекта Суперлиги есть будущее»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением относительно шансов запустить европейскую Суперлигу:

«Я знал, что об этом объявят, знал, что это назревало, что все документы были готовы еще в январе. За несколько недель до этого я узнал, что они хотят объявить о создании Суперлиги на Конгрессе УЕФА. Я сказал об этом Чеферину и предупредил его, что Аньелли намерен его предать. Я посоветовал ему разработать стратегию и назвал ее операцией «Лопни, пузырь». Это означало, что когда о создании Суперлиги объявят, мы запретим ее.

Мы обзванивали лиги и футбольные федерации. Мы сказали, что запретим игрокам участвовать в турнирах. Мне сообщили, что это запрещено, но для меня это не имело значения - пузырь должен был лопнуть. Сейчас это кажется забавным, но тогда было трудно. Я решил, что могу добиться успеха.

Мигель Анхель Хиль (генеральный директор «Атлетико», – прим.) позвонил мне и сказал, что собирается вступить в Суперлигу Ему сказали, что если «Атлетико» не вступит в нее, то они обратятся к «Севилье». Этот прием заставил людей понервничать, и они вступили. Но запуск не состоялся, потому что мнение болельщиков стало решающим.

Сейчас я не думаю, что у этого проекта есть будущее, но Флорентино Перес никогда не сдаётся и никогда не проигрывает. А если и проигрывает, то создает впечатление, что победил».