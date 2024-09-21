Сергей ШИЩЕНКО: «У Оболони нет таких звезд, как в Полесье»
Тренер «Оболони» – о своей новой команде
Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко поделился впечатлениями по поводу состава своей команды:
«У нас нет звезд, игроки не такие, как в «Полесье». Но я вижу их отношение, потенциал, есть свои возможности. Я со своими помощниками сделаю все, чтобы улучшить эти возможности, игру команды. Я хочу, чтобы игроки поверили в это.
При правильной работе и отношении к труду команда будет прекрасно выглядеть. Я понимаю, что это будет не так быстро, времени прошло очень мало. Мы будем перестраиваться. В тренировочном процессе и в матче с «Александрией» я увидел недостатки, над которыми надо работать».
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