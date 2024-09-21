Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно

Трансферное окно в большинстве стран уже закрыто, но переходы игроков продолжаются. Мемфис Депай отправился в Бразилию, Адриен Рабьо вернулся во Францию, Антони Марсьяль продолжит карьеру в Греции. Но это далеко не все свободные агенты, так что информация о трансферах еще будет появляться. Далее расскажем об известных игроках, которых все еще можно подписать бесплатно.

Жоэль Матип

Матип покинул Ливерпуль после 8 лет в клубе. Расставание получилось не самым ярким – футболист получил серьезную травму, из-за которой не выходил на поле с конца 2023 года. С тех пор 33-летний центрбек не играет и до сих пор остается без клуба. Интересно то, что на опытного защитника практически нет претендентов. В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны Байера – и на этом все. Возможно, клубы опасаются последствий тяжелой травмы камерунца, учитывая его возраст. Но будучи здоровым, Матип еще может приносить пользу.

Жоэль Матип. Фото: Getty Images

Деле Алли

Алли уже долго не может обрести себя. Карьера футболиста пошла на спад еще в Тоттенхэме, после чего были безуспешные попытки ее перезапуска в Эвертоне и Бешикташе. В настоящее время 28-летний хавбек остается свободным агентом после истечения контракта с "ирисками". Алли ранее заявлял о большом желании вернуться в сборную Англии и сыграть на чемпионате мира 2026 года, но в данный момент это не представляется возможным. Для начала игроку нужно найти новый клуб, который в него поверит. Возможно, после этого что-то и получится.

Виссам Бен-Йеддер

С одной стороны, странно, что Бен-Йеддер до сих пор не нашел себе новый клуб. Виссам – опытный нападающий, который 6 лет подряд забивал не менее 18-ти голов за сезон. С другой стороны, теперь французу будет еще сложнее трудоустроиться. Недавно 34-летнего форварда обвинили в изнасиловании. Это не первое подобное обвинение против футболиста, который, к тому же, попался полиции в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Теперь его ждет судебное разбирательство. Бен-Йеддер делает все для досрочного завершения карьеры, а ведь он еще мог бы пошуметь в Европе.

Эрик Шупо-Мотинг

Шупо-Мотинг часто был на вторых ролях в ПСЖ и Баварии, но в этом нет ничего странного – в таких клубах сложно стать даже игроком ротации. Камерунец смог закрепиться в Мюнхене на 4 года и выиграть 6 трофеев. При этом нельзя сказать, что он был "пассажиром". Шупо-Мотинг был важным игроком ротации в Баварии. В каждом сезоне Бундеслиги он отыграл по 20 матчей и более, а в одном из них даже забил 10 голов. Сейчас 35-летний нападающий остается без клуба, но рано или поздно ему должно поступить предложение. Камерунец все еще способен помогать.

Симон Кьер

Кьер провел в целом хороший 5-летний период в Милане. Симон стал чемпионом Италии и некоторое время был важным игроком для россонери, но возраст начал брать свое. Травмы привели к снижению уровня игры у футболиста, из-за чего красно-черные не стали продлевать с ним контракт. Сейчас 35-летний центрбек является свободным агентом, что немного странно, поскольку он мог бы пригодиться многим клубам среднего звена. Возможно, датчанин не помешал бы и в Милане, учитывая, сколько россонери пропускают на старте сезона.

Симон Кьер. Фото: Getty Images

Кейлор Навас

Безусловно, Навас провел свои лучшие годы в мадридском Реале. Хотя нельзя сказать, что в ПСЖ у него все было очень плохо. Ситуация для костариканца начала ухудшаться только с приходом Джанлуиджи Доннаруммы. До того он стабильно проводил более 20-ти матчей за сезон в Лиге 1. А вот с кампании 2022/23 все действительно стало сложнее. Кейлор съездил в Ноттингем Форест на правах аренды, потом вернулся в Париж, где сыграл только 6 матчей во всех турнирах за весь прошлый сезон. Сейчас 37-летний голкипер является свободным агентом. Согласно последним новостям, Навас может продолжить карьеру в Бразилии.

Серхио Рамос

Пожалуй, самый именитый свободный агент на данный момент. Летом Рамоса связывали со многими командами и странами, но он до сих пор остается без клуба. Серхио провел много лет в мадридском Реале, после этого выступал в ПСЖ вместе с мировыми звездами, а затем вернулся в родную Севилью. После всего этого США и Саудовская Аравия были очевидными вариантами для испанца, но он не спешит принимать решение о своем будущем. Пока 37-летний центрбек остается свободным агентом, но, учитывая его энергию и желание сражаться на поле, рано или поздно Рамос должен вернуться в игру.

Текст: meta.ua/sport