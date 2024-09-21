Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно
Рассказываем о футболистах, доступных для подписания
Трансферное окно в большинстве стран уже закрыто, но переходы игроков продолжаются. Мемфис Депай отправился в Бразилию, Адриен Рабьо вернулся во Францию, Антони Марсьяль продолжит карьеру в Греции. Но это далеко не все свободные агенты, так что информация о трансферах еще будет появляться. Далее расскажем об известных игроках, которых все еще можно подписать бесплатно.
Жоэль Матип
Матип покинул Ливерпуль после 8 лет в клубе. Расставание получилось не самым ярким – футболист получил серьезную травму, из-за которой не выходил на поле с конца 2023 года. С тех пор 33-летний центрбек не играет и до сих пор остается без клуба. Интересно то, что на опытного защитника практически нет претендентов. В июле сообщалось об интересе к игроку со стороны Байера – и на этом все. Возможно, клубы опасаются последствий тяжелой травмы камерунца, учитывая его возраст. Но будучи здоровым, Матип еще может приносить пользу.
Деле Алли
Алли уже долго не может обрести себя. Карьера футболиста пошла на спад еще в Тоттенхэме, после чего были безуспешные попытки ее перезапуска в Эвертоне и Бешикташе. В настоящее время 28-летний хавбек остается свободным агентом после истечения контракта с "ирисками". Алли ранее заявлял о большом желании вернуться в сборную Англии и сыграть на чемпионате мира 2026 года, но в данный момент это не представляется возможным. Для начала игроку нужно найти новый клуб, который в него поверит. Возможно, после этого что-то и получится.
Виссам Бен-Йеддер
С одной стороны, странно, что Бен-Йеддер до сих пор не нашел себе новый клуб. Виссам – опытный нападающий, который 6 лет подряд забивал не менее 18-ти голов за сезон. С другой стороны, теперь французу будет еще сложнее трудоустроиться. Недавно 34-летнего форварда обвинили в изнасиловании. Это не первое подобное обвинение против футболиста, который, к тому же, попался полиции в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Теперь его ждет судебное разбирательство. Бен-Йеддер делает все для досрочного завершения карьеры, а ведь он еще мог бы пошуметь в Европе.
Эрик Шупо-Мотинг
Шупо-Мотинг часто был на вторых ролях в ПСЖ и Баварии, но в этом нет ничего странного – в таких клубах сложно стать даже игроком ротации. Камерунец смог закрепиться в Мюнхене на 4 года и выиграть 6 трофеев. При этом нельзя сказать, что он был "пассажиром". Шупо-Мотинг был важным игроком ротации в Баварии. В каждом сезоне Бундеслиги он отыграл по 20 матчей и более, а в одном из них даже забил 10 голов. Сейчас 35-летний нападающий остается без клуба, но рано или поздно ему должно поступить предложение. Камерунец все еще способен помогать.
Симон Кьер
Кьер провел в целом хороший 5-летний период в Милане. Симон стал чемпионом Италии и некоторое время был важным игроком для россонери, но возраст начал брать свое. Травмы привели к снижению уровня игры у футболиста, из-за чего красно-черные не стали продлевать с ним контракт. Сейчас 35-летний центрбек является свободным агентом, что немного странно, поскольку он мог бы пригодиться многим клубам среднего звена. Возможно, датчанин не помешал бы и в Милане, учитывая, сколько россонери пропускают на старте сезона.
Кейлор Навас
Безусловно, Навас провел свои лучшие годы в мадридском Реале. Хотя нельзя сказать, что в ПСЖ у него все было очень плохо. Ситуация для костариканца начала ухудшаться только с приходом Джанлуиджи Доннаруммы. До того он стабильно проводил более 20-ти матчей за сезон в Лиге 1. А вот с кампании 2022/23 все действительно стало сложнее. Кейлор съездил в Ноттингем Форест на правах аренды, потом вернулся в Париж, где сыграл только 6 матчей во всех турнирах за весь прошлый сезон. Сейчас 37-летний голкипер является свободным агентом. Согласно последним новостям, Навас может продолжить карьеру в Бразилии.
Серхио Рамос
Пожалуй, самый именитый свободный агент на данный момент. Летом Рамоса связывали со многими командами и странами, но он до сих пор остается без клуба. Серхио провел много лет в мадридском Реале, после этого выступал в ПСЖ вместе с мировыми звездами, а затем вернулся в родную Севилью. После всего этого США и Саудовская Аравия были очевидными вариантами для испанца, но он не спешит принимать решение о своем будущем. Пока 37-летний центрбек остается свободным агентом, но, учитывая его энергию и желание сражаться на поле, рано или поздно Рамос должен вернуться в игру.
Текст: meta.ua/sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборные Парагвая и Нидерландов из группы A могут попасть на Украину
Экс-чемпион понимает, в какой ситуации оказался украинец