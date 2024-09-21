20.09.2024 21:00 – FT 1 : 2
Нидерланды21 сентября 2024, 07:55 | Обновлено 21 сентября 2024, 08:41
76
0
Дубль Садика. В Нидерландах 6-й тур начался со смены лидера
Интересный поединок провели Зволле и АЗ Алкмар
21 сентября 2024, 07:55 | Обновлено 21 сентября 2024, 08:41
76
0
В чемпионате Нидерландов 6-й тур начался со смены лидера.
Интересный поединок провели Зволле и АЗ Алкмар. Хозяева поля проиграли со счетом 1:2.
Дубль для гостей оформил ганский легионер Ибрахим Садик.
АЗ Алкмар набрал 16 очков и вышел в лидеры, опередив ПСВ (15).
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Чемпионат Нидерландов. 6-й тур, 20 сентября
Зволле – АЗ Алкмар – 1:2
Голы: Венте, 66 – Садик, 6, 51
Турнирная таблица
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