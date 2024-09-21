Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Сербии

В мид-уик состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В 1-й туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл вничью против Болоньи (0:0). Эта ничья принесла Украине +0.200 в таблицу коэффициентов.

В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.000). Киевское Динамо ожидает старт в Лиге Европы.

У Сербии (20-е место) остались те же показатели (23.675) после поражения Црвены Звезды от Бенфики (1:2). У сербов в игре также остается ТСЦ Бачка-Топола в Лиге конференций (аналогично 2 клуба из 5).

Около двух баллов уступают Украине Словакия (21.250) и Венгрия (21.000).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)