Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Сербии
Лига чемпионов
21 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:15
1387
14

Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Сербии

В 1-й туре Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью против Болоньи

21 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 21 сентября 2024, 10:15
1387
14
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1-й туре Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграл вничью против Болоньи (0:0). Эта ничья принесла Украине +0.200 в таблицу коэффициентов.

В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.000). Киевское Динамо ожидает старт в Лиге Европы.

У Сербии (20-е место) остались те же показатели (23.675) после поражения Црвены Звезды от Бенфики (1:2). У сербов в игре также остается ТСЦ Бачка-Топола в Лиге конференций (аналогично 2 клуба из 5).

Около двух баллов уступают Украине Словакия (21.250) и Венгрия (21.000).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

По теме:
ВИДЕО. Спасал и выручал. Шахтер показал все сейвы Ризныка против Болоньи
ФОТО. Главное событие недели. Как Шахтер сражался с Болоньей в Италии
БЕЛИК: «В победу Шахтера U-19 над Болоньей U-19 вложено много труда»
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Болонья - Шахтер Болонья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно
Футбол | 21 сентября 2024, 08:59 2
Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно
Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно

Рассказываем о футболистах, доступных для подписания

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Футбол | 21 сентября 2024, 08:13 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух

Матч состоится 21 сентября в 18:00 

Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
Футбол | 20.09.2024, 13:34
Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
Топ-клуб УПЛ отстранил от тренировок одного из лучших легионеров лиги
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Теннис | 20.09.2024, 12:23
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Матч с участием Костюк в Сеуле в пятницу не состоится. Известна причина
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.09.2024, 07:59
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
ДК в кваліфікації єврокубків набрали 4 бали.
ШД набрали вже 7 ,  із них 6 - кабінетних...   
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Fitness.sports
2 команды только работают из пяти на Украину. Зачем остальные, для статистики? Хотя бы ничейку скатали.
Ответить
+2
Boodya
3 команди "0.0"... Потужні клуби вийшли цьогоріч в єк)
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
nick07
в принципі з Сербами можуть пободатись за ТОП-20 (2 бали відіграти цілком реально) але з точки зору кваліфікації це нічого не дасть, єдине на ЧСВ повпливає
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Ну Сербію ми скоріш за все переженемо і за результатами євросезону замкнемо топ-20, ну а далі...
Ответить
-1
New Zealander
Надо обойти Израиль и желательно чехов тоже которые неожиданно прыгнули на 13 и 9 места соответственно.
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
20.09.2024, 07:25
Футбол
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 5
Бокс
«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF
«Несправедливо». Легендарный Льюис оценил отказ Усика от пояса IBF
20.09.2024, 09:56
Бокс
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
19.09.2024, 21:25 12
Футбол
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
Штрафы и дисквалификации. Решение УАФ по матчу Шахтер U-19 – Динамо U-19
20.09.2024, 20:34 172
Футбол
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
20.09.2024, 07:43 4
Футбол
Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
20.09.2024, 16:52 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем