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  4. Снигур не смогла пробиться в полуфинал на турнире ITF в Португалии
ITF
20 сентября 2024, 18:59 |
155
0

Снигур не смогла пробиться в полуфинал на турнире ITF в Португалии

Дарья проиграла Лине Глушко из Израиля

20 сентября 2024, 18:59 |
155
0
Снигур не смогла пробиться в полуфинал на турнире ITF в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

В матче 1/4 финала вторая сеяная украинка уступила Лине Глушко из Израиля (№225 WTA).

Калдаш-да-Раинья. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 4:6, 6:2, 2:6

Матч прерывали из-за дождя в третьей партии.

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде Глушко сыграет с четвертой сеяной Анастасией Захаровой (№165 WTA).

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Дарья Снигур ITF Калдаш-да-Раинья Лина Глушко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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