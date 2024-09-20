ITF20 сентября 2024, 18:59 |
155
0
Снигур не смогла пробиться в полуфинал на турнире ITF в Португалии
Дарья проиграла Лине Глушко из Израиля
20 сентября 2024, 18:59 |
155
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) завершила выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
В матче 1/4 финала вторая сеяная украинка уступила Лине Глушко из Израиля (№225 WTA).
Калдаш-да-Раинья. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 4:6, 6:2, 2:6
Матч прерывали из-за дождя в третьей партии.
Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде Глушко сыграет с четвертой сеяной Анастасией Захаровой (№165 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2024, 07:43 4
Киевский клуб примет гостей из Львова 21 сентября
Футбол | 20 сентября 2024, 14:16 13
Украинский вингер сосредоточен на выступлениях за лондонский клуб
Футбол | 20.09.2024, 13:34
Теннис | 20.09.2024, 12:23
Теннис | 19.09.2024, 12:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2024, 20:39 4
18.09.2024, 19:49 11
18.09.2024, 21:46 9
20.09.2024, 06:23 20
19.09.2024, 08:18 5
19.09.2024, 07:44 10
18.09.2024, 18:31 16
20.09.2024, 07:13