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Италия
20 сентября 2024, 19:24 | Обновлено 20 сентября 2024, 19:28
646
2

Владельцы Ромы могут не приехать на матч Серии A. Опасаются фанов

Ультрас Ромы недовольны увольнением Де Росси

20 сентября 2024, 19:24 | Обновлено 20 сентября 2024, 19:28
646
2
Владельцы Ромы могут не приехать на матч Серии A. Опасаются фанов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президенты Ромы Дэн и Райан Фридкины, скорее всего, не будут присутствовать на стадионе клуба в первом матче чемпионата Италии при новом тренере Иване Юриче.

Сообщается, что фанатов римской команды разочаровало решение Фридкиных уволить легенду клуба Даниэле Де Росси и в тот же день назначить Юрича, которого болельщики не воспринимают в качестве серьезного специалиста на долгую перспективу.

Фанаты уже устроили акции протеста возле клубной базы и готовы продолжить свою действия на стадионе в воскресенье во время матча с Удинезе. В целом, у американских владельцев негативный имидж у фанов, несмотря на почти 100 миллионов, которые потратили на новичков минувшим летом и планы построить новый стадион.

Украинский форвард Артем Довбик, на которого потратили около 35 миллионов евро, в нынешнем сезоне забил 1 гол.

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Дэн Фридкин Рома Рим Артем Довбик Даниэле Де Росси Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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