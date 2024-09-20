Владельцы Ромы могут не приехать на матч Серии A. Опасаются фанов

Президенты Ромы Дэн и Райан Фридкины, скорее всего, не будут присутствовать на стадионе клуба в первом матче чемпионата Италии при новом тренере Иване Юриче.

Сообщается, что фанатов римской команды разочаровало решение Фридкиных уволить легенду клуба Даниэле Де Росси и в тот же день назначить Юрича, которого болельщики не воспринимают в качестве серьезного специалиста на долгую перспективу.

Фанаты уже устроили акции протеста возле клубной базы и готовы продолжить свою действия на стадионе в воскресенье во время матча с Удинезе. В целом, у американских владельцев негативный имидж у фанов, несмотря на почти 100 миллионов, которые потратили на новичков минувшим летом и планы построить новый стадион.

Украинский форвард Артем Довбик, на которого потратили около 35 миллионов евро, в нынешнем сезоне забил 1 гол.