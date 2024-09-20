«Важная победа лично для меня». Трубин оценил матч в Сербии

Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным выиграла матч Лиги чемпионов в Сербии против Црвены Звезды со счетом 2:1. Основным спонсором команды является российский Газпром.

«Начинаем с победы: + 3 очка. Лично для меня это важный результат. Благодарю команду и наших болельщиков, которые везде с нами», – отметил Трубин.

Анатолий сделал три сейва и получил среднюю оценку 6,5 баллов. Следующим соперников Бенфики в Лиге чемпионов будет Атлетико.

