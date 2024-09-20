Звездный аргентинский форвард Лионель Месси открыл свою продюсерскую компанию. Об этом сообщает ESPN.

Компани называется «525 Rosario» в честь родного города Месси, Росарио (провинция Санта-Фе). Компания будет снимать фильмы, семейные телепрограммы, рекламные ролики для спортсменов, обслуживать спортивные мероприятия.

Свою компанию Месси запустил в сотрудничестве со Smuggler Entertainment. С этой компанией он сблизился во время съемок двух документальных сериалов – «Чемпионат мира Месси: восхождение легенды» и «Месси встречает Америку».