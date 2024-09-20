Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Динамо оценил новый формат еврокубков
Лига Европы
20 сентября 2024, 16:08 |
452
1

Защитник Динамо оценил новый формат еврокубков

Александр Караваев не волнуется по поводу меньшего количества отдыха

20 сентября 2024, 16:08 |
452
1
Защитник Динамо оценил новый формат еврокубков
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о новом формате Лиги Европы.

– Как тебе новый формат еврокубков? Похоже, что у вас теперь отдыха вообще не будет?

– Ничего страшного. Очень хорошо, когда у тебя очень много матчей, когда ты постоянно находишься в игровом тонусе. Для меня лучше, когда в неделю не одна, а две игры.

– Но ведь вам за неполные три месяца придется провести 18 игр?

– Это очень хорошо. Это же не такой график, как в Англии, Испании и Италии. Там за 90 дней может быть 25-30 игр.

Ранее Александр Караваев назвал соперника, против которого хотел бы сыграть в Лиге Европы.

По теме:
Динамо U-19 забило 10 голов. Это случилось второй раз в сезоне
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Играем в разных турнирах». Караваев назвал желанного соперника в ЛЕ
Александр Караваев Динамо Киев Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Футбол | 19 сентября 2024, 17:40 0
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»

Защитник «Динамо» подколол вратаря команды

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 20 сентября 2024, 06:23 20
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура

Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места

Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Футбол | 20.09.2024, 16:38
Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Провальная идея? ФИФА пытается возродить интерес к клубному ЧМ
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Футбол | 19.09.2024, 18:50
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Уйдет или останется? Мудрик принял решение относительно будущего в Челси
Футбол | 20.09.2024, 14:16
Уйдет или останется? Мудрик принял решение относительно будущего в Челси
Уйдет или останется? Мудрик принял решение относительно будущего в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fitness.sports
Ротация у Динамо правильная. Практику получают Все и есть здоровая конкуренция.  Очень приятно читать адекватную  оценку про изменения в футболе.. Не то что у Куртуа интервью было.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
ВИДЕО. Косплей на Остапенко. Костюк подала эйс на матчболе, но есть нюанс
19.09.2024, 08:21
Теннис
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 10
Футбол
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 313
Футбол
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 5
Бокс
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
Флик выступил с заявлением после поражения Барселоны от Монако в ЛЧ
20.09.2024, 07:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем