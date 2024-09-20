Защитник Динамо оценил новый формат еврокубков
Александр Караваев не волнуется по поводу меньшего количества отдыха
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о новом формате Лиги Европы.
– Как тебе новый формат еврокубков? Похоже, что у вас теперь отдыха вообще не будет?
– Ничего страшного. Очень хорошо, когда у тебя очень много матчей, когда ты постоянно находишься в игровом тонусе. Для меня лучше, когда в неделю не одна, а две игры.
– Но ведь вам за неполные три месяца придется провести 18 игр?
– Это очень хорошо. Это же не такой график, как в Англии, Испании и Италии. Там за 90 дней может быть 25-30 игр.
Ранее Александр Караваев назвал соперника, против которого хотел бы сыграть в Лиге Европы.
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