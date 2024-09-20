Семен ВОВЧЕНКО: «От Ингульца ожидаю агрессивной игры»

Защитник ровенского «Вереса» Семен Вовченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

– Впереди – домашняя игра с «Ингульцом». В июне 2023-го твой победный гол в матче с «Ингульцом» помог «Вересу» остаться в УПЛ. Вспомни ту игру. Какие эмоции и воспоминания остались?

– Помню ту игру. Были противоречивые эмоции. Хотя и победили тогда – эта победа гарантировала нам только переходные матчи. Очень надеялись на победу «Динамо» над «Металлистом 1925» в параллельном матче. К сожалению, этого не произошло. Поэтому было определенное разочарование. Но, в конце концов, в переходных матчах мы сумели сохранить место в элите, одолев запорожский «Металлург».

– Как считаешь, чего ожидать от «Ингульца» в ближайшей игре? Насколько непросто будет «Вересу»?

– От «Ингульца» ожидаю агрессивной силовой игры. Будет много борьбы на поле. Наш тренерский штаб детально изучает соперников. О слабых и сильных сторонах в игре этой команды будем говорить на теоретическом занятии.

Матч «Верес» – «Ингулец» состоится 22 сентября в 13:00 по киевскому времени.