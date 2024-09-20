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  4. Семен ВОВЧЕНКО: «От Ингульца ожидаю агрессивной игры»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 15:56 |
87
0

Семен ВОВЧЕНКО: «От Ингульца ожидаю агрессивной игры»

Защитник «Вереса» поделился ожиданиями от матча с «Ингульцем»

20 сентября 2024, 15:56 |
87
0
Семен ВОВЧЕНКО: «От Ингульца ожидаю агрессивной игры»
НК Верес. Семен Вовченко

Защитник ровенского «Вереса» Семен Вовченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

– Впереди – домашняя игра с «Ингульцом». В июне 2023-го твой победный гол в матче с «Ингульцом» помог «Вересу» остаться в УПЛ. Вспомни ту игру. Какие эмоции и воспоминания остались?

– Помню ту игру. Были противоречивые эмоции. Хотя и победили тогда – эта победа гарантировала нам только переходные матчи. Очень надеялись на победу «Динамо» над «Металлистом 1925» в параллельном матче. К сожалению, этого не произошло. Поэтому было определенное разочарование. Но, в конце концов, в переходных матчах мы сумели сохранить место в элите, одолев запорожский «Металлург».

– Как считаешь, чего ожидать от «Ингульца» в ближайшей игре? Насколько непросто будет «Вересу»?

– От «Ингульца» ожидаю агрессивной силовой игры. Будет много борьбы на поле. Наш тренерский штаб детально изучает соперников. О слабых и сильных сторонах в игре этой команды будем говорить на теоретическом занятии.

Матч «Верес» – «Ингулец» состоится 22 сентября в 13:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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