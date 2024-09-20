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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 20 сентября 2024, 17:10
326
0

Летний новичок Кривбасса рассказал, как его называют в новом клубе

Александр Драмбаев ответил на 10 вопросов от пресс-службы крыворожцев

20 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 20 сентября 2024, 17:10
326
0
Летний новичок Кривбасса рассказал, как его называют в новом клубе
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

Летний новичок криворожского «Кривбасса», защитник Александр Драмбаев ответил на 10 вопросов от пресс-службы клуба.

- Как называют в команде?
- Драмба.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Английская Премьер-лига.

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Криштиану Роналду. Что-то бы ему подсказал.

- Любимый спортивный бренд?
- Найк.

- Любимая запрещенная еда?
- Бигмак в Макдональдсе.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
- Заплатил за обучение в Запорожье.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Как так можно было?!

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- «Металлист» Харьков. Игрок? Рыкун.

- За что любишь футбол, а что раздражает?
- Люблю за то, что футбол объединяет очень много людей. Что раздражает? Когда проигрываю. Это и раздражает (улыбается).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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