Летний новичок Кривбасса рассказал, как его называют в новом клубе
Александр Драмбаев ответил на 10 вопросов от пресс-службы крыворожцев
Летний новичок криворожского «Кривбасса», защитник Александр Драмбаев ответил на 10 вопросов от пресс-службы клуба.
- Как называют в команде?
- Драмба.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Английская Премьер-лига.
- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Криштиану Роналду. Что-то бы ему подсказал.
- Любимый спортивный бренд?
- Найк.
- Любимая запрещенная еда?
- Бигмак в Макдональдсе.
- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
- Заплатил за обучение в Запорожье.
- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Как так можно было?!
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- «Металлист» Харьков. Игрок? Рыкун.
- За что любишь футбол, а что раздражает?
- Люблю за то, что футбол объединяет очень много людей. Что раздражает? Когда проигрываю. Это и раздражает (улыбается).
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