Летний новичок Кривбасса рассказал, как его называют в новом клубе

Летний новичок криворожского «Кривбасса», защитник Александр Драмбаев ответил на 10 вопросов от пресс-службы клуба.

- Как называют в команде?

- Драмба.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Английская Премьер-лига.

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Криштиану Роналду. Что-то бы ему подсказал.

- Любимый спортивный бренд?

- Найк.

- Любимая запрещенная еда?

- Бигмак в Макдональдсе.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

- Заплатил за обучение в Запорожье.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Как так можно было?!

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- «Металлист» Харьков. Игрок? Рыкун.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Люблю за то, что футбол объединяет очень много людей. Что раздражает? Когда проигрываю. Это и раздражает (улыбается).