ОФИЦИАЛЬНО. 30-летний грек возглавил футбольную академию Кривбасса

Криворожская Футбольная Академия «Кривбасс» получила нового руководителя. Директором Академии назначен 30-летний специалист из Греции Мариос Александрис, который имеет большой опыт работы в ведущих греческих футбольных клубах.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что имею возможность работать в таком большом Клубе как «Кривбасс». С нетерпением жду начала рабочего процесса. Наша главная цель - увидеть как можно больше местных воспитанников в главной команде «Кривбасса».

Также Мариос был привлечен к скаутской работе Академии «Олимпиакоса». Последнее место работы - «Пюник» Ереван, Армения. Александрис год занимал должность директора Академии «Пюника».