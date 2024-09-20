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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 15:32 |
140
0

ОФИЦИАЛЬНО. 30-летний грек возглавил футбольную академию Кривбасса

Мариос Александрис имеет большой опыт работы в ведущих греческих футбольных клубах

20 сентября 2024, 15:32 |
140
0
ОФИЦИАЛЬНО. 30-летний грек возглавил футбольную академию Кривбасса
ФК Кривбасс. Мариос Александрис

Криворожская Футбольная Академия «Кривбасс» получила нового руководителя. Директором Академии назначен 30-летний специалист из Греции Мариос Александрис, который имеет большой опыт работы в ведущих греческих футбольных клубах.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что имею возможность работать в таком большом Клубе как «Кривбасс». С нетерпением жду начала рабочего процесса. Наша главная цель - увидеть как можно больше местных воспитанников в главной команде «Кривбасса».

Также Мариос был привлечен к скаутской работе Академии «Олимпиакоса». Последнее место работы - «Пюник» Ереван, Армения. Александрис год занимал должность директора Академии «Пюника».

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Владимир Клепач Источник: ФК Кривбасс
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