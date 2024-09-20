ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский топ-клуб уволил главного тренера

Бельгийский «Андерлехт» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера 45-летнего Брайана Римера. Он занимал эту должность с декабря 2022 года.

Причиной увольнения стала серия из трех матчей без побед. На данный момент «Андерлехт» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Андерлехта» назначен Давид Хуберт, который ранее работал в молодежной структуре клуба.

Для Римера работа в «Андерлехте» была первым самостоятельным тренерским опытом в карьере.