Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский топ-клуб уволил главного тренера
Бельгия
20 сентября 2024, 15:29 | Обновлено 20 сентября 2024, 15:30
182
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский топ-клуб уволил главного тренера

Брайан Ример покинул свой пост

20 сентября 2024, 15:29 | Обновлено 20 сентября 2024, 15:30
182
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский топ-клуб уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Ример

Бельгийский «Андерлехт» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера 45-летнего Брайана Римера. Он занимал эту должность с декабря 2022 года.

Причиной увольнения стала серия из трех матчей без побед. На данный момент «Андерлехт» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Андерлехта» назначен Давид Хуберт, который ранее работал в молодежной структуре клуба.

Для Римера работа в «Андерлехте» была первым самостоятельным тренерским опытом в карьере.

По теме:
Финалист Лиги чемпионов. Известно, кто может заменить Фонсеку в Милане
Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы
Милан может уволить Фонсеку уже после следующего матча
Андерлехт отставка
Олег Дидух Источник: ФК Андерлехт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 20 сентября 2024, 15:02 0
Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 20 сентября в 21:45 по Киеву

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 20 сентября 2024, 06:23 20
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура

Донецкий Шахтер набрал 1 очко и делит 16–21 места

Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Футбол | 20.09.2024, 09:10
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
Футбол | 19.09.2024, 23:52
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
С пенальти и двойным сейвом вратаря. Аталанта и Арсенал сыграли в ЛЧ
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Футбол | 19.09.2024, 17:40
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
Супертриллер! Шахтер U-19 вырвал победу в доигрывании матча ЮЛУ с Болоньей
19.09.2024, 18:50 21
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы завершился его бой с Усиком
18.09.2024, 18:31 16
Бокс
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 31
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Лунина. Он заменит легенду
19.09.2024, 07:44 10
Футбол
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 3
Футбол
«Неадекватное поведение». В авиакомпании рассказали, почему задержали Усика
«Неадекватное поведение». В авиакомпании рассказали, почему задержали Усика
18.09.2024, 19:23 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем