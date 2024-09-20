Юрий МОРОЗ: «Некоторые клубы не отпустили игроков в сборную U-16»

23 сентября у самой молодой юношеской сборной Украины, U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения), начнется первый в истории сбор, который пройдет в Испании. Там сине-желтые примут участие в турнире, в котором сыграют против Англии, Франции и Израиля.

Накануне выезда команды ее главный тренер Юрий Мороз поделился ожиданиями от этого сбора.

- Естественно, что первая задача тренерского штаба – познакомиться поближе с ребятами, – сказал Юрий Мороз, – Отдел скаутинга за рубежом и мы здесь, в Украине, очень тщательно занимались поиском кандидатур. Но, к сожалению, на сегодня не все смогли приехать, потому что это не даты УЕФА, и некоторые клубы не отпустили игроков. Поэтому есть возможность увидеть в деле других ребят, которые могут зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Относительно будущего турнира, то его организаторами уже не первый год выступают англичане. А на этот раз на соревнования была приглашена и сборная Украины благодаря президенту УАФ Андрею Шевченко, за что ему большое спасибо. Есть возможность не только собраться, но и сыграть с такими сильными командами, как Англия, Франция и Израиль.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Дмитрий Пожар («Динамо» Киев), Ян Журавский (без клуба).

Защитники: Егор Онищук, Семен Коман, Максим Коваль, Михаил Гарбар (все – «Шахтер» Донецк), Богдан Левицкий («Рух» Львов), Роман Шупик («ЛНЗ» Черкассы), Денис Пламинский («Гайдук», Хорватия), Иван Чуприн («Фортуна», Германия).

Полузащитники: Даниил Ермак, Назар Гурин (оба – «Динамо» Киев), Станислав Шукалович, Арсений-Тимофей Трофим (оба – «Шахтер» Донецк), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Артем Рыбак («Барселона», Испания), Ростислав Зипир («Адмира», Австрия).

Нападающие: Владимир Квиквиния, Даниил Юрченко (оба – «Динамо» Киев), Артур Курячий («Шахтер» Донецк), Иван Третьяков («Мукачево»), Игорь Задворный («Франкфурт», Германия).

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-16

26.09. Англия (U-16) – Украина (U-16). 19:00

28.09. Украина (U-16) – Франция (U-16). 13:00

30.09. Украина (U-16) – Израиль (U-16). 13:00

Время начала матчей – киевское.