Анчелотти рассказал, почему Реал играет не на лучшем уровне
Главный тренер «сливочных» обещает, что скоро все наладится
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему «сливочные» пока не вышли на пик формы.
«Мы находимся не на лучшем уровне, и это нормально на данном этапе сезона.
Мы обычно не были на своем лучшем уровне в сентябре, с октября все начинает налаживаться.
Является ли наша атака несбалансированной и нужно ли нападающим больше обороняться? Нет, цель команды – быть компактной. Вини, Килиан, Родриго стараются прессинговать, идти вперед, а другие не выходят вперед. Они много работают. Я играю с ними не ради их защитных навыков.
Наши болельщики довольны тем, как мы играем, и наша задача – сделать их счастливыми», – сказал Анчелотти.
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