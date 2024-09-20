Анчелотти рассказал, почему Реал играет не на лучшем уровне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему «сливочные» пока не вышли на пик формы.

«Мы находимся не на лучшем уровне, и это нормально на данном этапе сезона.

Мы обычно не были на своем лучшем уровне в сентябре, с октября все начинает налаживаться.

Является ли наша атака несбалансированной и нужно ли нападающим больше обороняться? Нет, цель команды – быть компактной. Вини, Килиан, Родриго стараются прессинговать, идти вперед, а другие не выходят вперед. Они много работают. Я играю с ними не ради их защитных навыков.

Наши болельщики довольны тем, как мы играем, и наша задача – сделать их счастливыми», – сказал Анчелотти.