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  4. Дарья Снигур – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
20 сентября 2024, 13:16 |
38
0

Дарья Снигур – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Калдаш-да-Раинья

20 сентября 2024, 13:16 |
38
0
Дарья Снигур – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

20 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).

В матче 1/4 финала украинка сразится с Линой Глушко из Израиля (№225 WTA). Время начала поединка – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Моной Бартель (№179 WTA) или Анастасией Захаровой (№165 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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