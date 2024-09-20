ITF20 сентября 2024, 13:16 |
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Дарья Снигур – Лина Глушко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Калдаш-да-Раинья
20 сентября 2024, 13:16 |
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20 сентября украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Калдаш-да-Раинья (Португалия).
В матче 1/4 финала украинка сразится с Линой Глушко из Израиля (№225 WTA). Время начала поединка – 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Моной Бартель (№179 WTA) или Анастасией Захаровой (№165 WTA).
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