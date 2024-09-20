«Играем в разных турнирах». Караваев назвал желанного соперника в ЛЕ

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев назвал соперника, против которого хотел бы сыграть в Лиге Европы:

«Хотелось с «Реалом» сыграть в Мадриде. Именно на их стадионе. Это такое личное мое желание. К сожалению, в этом сезоне мы играем в разных турнирах».

«Динамо» Киев еврокубковую кампанию 2024/25 проведет в Лиге Европы, а «Реал» будет соревноваться в самом престижном еврокубке - Лиге чемпионов.

Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.