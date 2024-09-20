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  4. «Играем в разных турнирах». Караваев назвал желанного соперника в ЛЕ
Лига Европы
20 сентября 2024, 14:47 |
276
0

«Играем в разных турнирах». Караваев назвал желанного соперника в ЛЕ

Защитник «Динамо» хотел бы сыграть против «Реала»

20 сентября 2024, 14:47 |
276
0
«Играем в разных турнирах». Караваев назвал желанного соперника в ЛЕ
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев назвал соперника, против которого хотел бы сыграть в Лиге Европы:

«Хотелось с «Реалом» сыграть в Мадриде. Именно на их стадионе. Это такое личное мое желание. К сожалению, в этом сезоне мы играем в разных турнирах».

«Динамо» Киев еврокубковую кампанию 2024/25 проведет в Лиге Европы, а «Реал» будет соревноваться в самом престижном еврокубке - Лиге чемпионов.

Напомним, на основном этапе Лиги Европы 2024/25 «Динамо» сыграет против «Лацио», «Хоффенхайма», «Ромы», «Ференцвароша», «Виктории» Пльзень, «Реал Сосьедада», «Галатасарая» и РФШ.

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Александр Караваев Динамо Киев Реал Мадрид Лига Европы
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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