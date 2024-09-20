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  4. ФОТО. Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 12:42 |
1625
4

ФОТО. Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА

Также дипломы выдали еще 21 выпускнику курсов

20 сентября 2024, 12:42 |
1625
4
ФОТО. Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА
УАФ

В Киеве прошло вручение тренерских А-дипломов УЕФА.

Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич.

Особо следует выделить, что одним из выпускников курсов стал капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко.

Также дипломы получили:

  • Сергей Бондарь (ФК «Динамо»);
  • Руслан Бондарь (ФК «Рось»);
  • Андрей Гитченко (ФК «Полесье»);
  • Денис Голоколосов (ФК «Динамо»);
  • Андрей Дигас (ФК «Карпаты»);
  • Андрей Заболотный («Восход»);
  • Виктор Загнойко;
  • Юрий Замараев (СК «Днепр-1»);
  • Андрей Запорожян (ФК «Левый берег»);
  • Ярослав Калин (ФК «Оболонь»);
  • Карина Кулаковская (ФК «Мариуполь»);
  • Людмила Лемешко;
  • Игорь Луценко (ФК «Верес»);
  • Алексей Прилепов (ФК «Кривбасс»);
  • Александр Тарасенко (ФК «Александрия»);
  • Хамза Тимуми;
  • Юрий Ткачук (ФК «Левый берег»);
  • Владимир Тумановский (ФСК «Мариуполь»);
  • Дмитрий Чирикал (ПРК «Дружба»);
  • Роман Шпица (ФК «Динамо»);
  • Юрий Ястребинский (ФК «Динамо»).

Отметим, что Диплом А дает право работать только ассистентом главного тренера.

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Андрей Ярмоленко Украинская ассоциация футбола фото
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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SHN
В динамовских сердцах пополнение
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+1
Strontium
Заочник или вечерник?
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0
onco-clown
Ну дальше сценарий стандартный: повесил бутсы на гвоздь → стал тренером Динамо → стал тренером сборной Украины 
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0
nick07
ще оде динамівське "серце" готується прикласти руку до динамівської скарбничик)))))
Ну от невже їм важко зрозуміти що потрібно йти в помічники спочатку, а потім вже отримувати тренерську ліцензію? 
Схоже що у Суркісів вибір тренерів-сердець буде багатий і вистачить ще років на 20 експерементувати 
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-2
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