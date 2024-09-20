ФОТО. Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА

В Киеве прошло вручение тренерских А-дипломов УЕФА.

Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич.

Особо следует выделить, что одним из выпускников курсов стал капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко.

Также дипломы получили:

Сергей Бондарь (ФК «Динамо»);

Руслан Бондарь (ФК «Рось»);

Андрей Гитченко (ФК «Полесье»);

Денис Голоколосов (ФК «Динамо»);

Андрей Дигас (ФК «Карпаты»);

Андрей Заболотный («Восход»);

Виктор Загнойко;

Юрий Замараев (СК «Днепр-1»);

Андрей Запорожян (ФК «Левый берег»);

Ярослав Калин (ФК «Оболонь»);

Карина Кулаковская (ФК «Мариуполь»);

Людмила Лемешко;

Игорь Луценко (ФК «Верес»);

Алексей Прилепов (ФК «Кривбасс»);

Александр Тарасенко (ФК «Александрия»);

Хамза Тимуми;

Юрий Ткачук (ФК «Левый берег»);

Владимир Тумановский (ФСК «Мариуполь»);

Дмитрий Чирикал (ПРК «Дружба»);

Роман Шпица (ФК «Динамо»);

Юрий Ястребинский (ФК «Динамо»).

Отметим, что Диплом А дает право работать только ассистентом главного тренера.