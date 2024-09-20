Украина. Премьер лига20 сентября 2024, 12:42 |
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ФОТО. Ярмоленко получил тренерский диплом УЕФА
Также дипломы выдали еще 21 выпускнику курсов
20 сентября 2024, 12:42 |
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В Киеве прошло вручение тренерских А-дипломов УЕФА.
Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич.
Особо следует выделить, что одним из выпускников курсов стал капитан «Динамо» Андрей Ярмоленко.
Также дипломы получили:
- Сергей Бондарь (ФК «Динамо»);
- Руслан Бондарь (ФК «Рось»);
- Андрей Гитченко (ФК «Полесье»);
- Денис Голоколосов (ФК «Динамо»);
- Андрей Дигас (ФК «Карпаты»);
- Андрей Заболотный («Восход»);
- Виктор Загнойко;
- Юрий Замараев (СК «Днепр-1»);
- Андрей Запорожян (ФК «Левый берег»);
- Ярослав Калин (ФК «Оболонь»);
- Карина Кулаковская (ФК «Мариуполь»);
- Людмила Лемешко;
- Игорь Луценко (ФК «Верес»);
- Алексей Прилепов (ФК «Кривбасс»);
- Александр Тарасенко (ФК «Александрия»);
- Хамза Тимуми;
- Юрий Ткачук (ФК «Левый берег»);
- Владимир Тумановский (ФСК «Мариуполь»);
- Дмитрий Чирикал (ПРК «Дружба»);
- Роман Шпица (ФК «Динамо»);
- Юрий Ястребинский (ФК «Динамо»).
Отметим, что Диплом А дает право работать только ассистентом главного тренера.
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Ну от невже їм важко зрозуміти що потрібно йти в помічники спочатку, а потім вже отримувати тренерську ліцензію?
Схоже що у Суркісів вибір тренерів-сердець буде багатий і вистачить ще років на 20 експерементувати