Названы 4 причины увольнения Де Росси. Одна из них – проблемы с нападающим

В среду, 18 сентября 2024 года, римская «Рома» объявила об увольнении главного тренера клуба Даниэле Де Росси.

По информации издания Fichajes.net, такое решение было принято по 4 причинам, первая и основная из которых – плохие результаты.

Также отмечается, что легендарный экс-футболист конфликтовал с генеральным директором «волков» Линой Сулукой и имел разногласия относительно видения проекта с владельцами клуба – семьей Фридкинов.

Последней причиной увольнения Де Росси стал аргентинский нападающий Пауло Дибала. Руководство было недовольно, что тренер не сумел качественно вписать его в игру команды.