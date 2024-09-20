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  4. Названы 4 причины увольнения Де Росси. Одна из них – проблемы с нападающим
Италия
20 сентября 2024, 11:25 |
1453
0

Названы 4 причины увольнения Де Росси. Одна из них – проблемы с нападающим

Также у бывшего главного тренера «Ромы» были плохие отношения с руководством

20 сентября 2024, 11:25 |
1453
0
Названы 4 причины увольнения Де Росси. Одна из них – проблемы с нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

В среду, 18 сентября 2024 года, римская «Рома» объявила об увольнении главного тренера клуба Даниэле Де Росси.

По информации издания Fichajes.net, такое решение было принято по 4 причинам, первая и основная из которых – плохие результаты.

Также отмечается, что легендарный экс-футболист конфликтовал с генеральным директором «волков» Линой Сулукой и имел разногласия относительно видения проекта с владельцами клуба – семьей Фридкинов.

Последней причиной увольнения Де Росси стал аргентинский нападающий Пауло Дибала. Руководство было недовольно, что тренер не сумел качественно вписать его в игру команды.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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