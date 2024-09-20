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20 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 20 сентября 2024, 11:03
380
0

Миссия ЛЕ: Динамо Киев поделилось ожиданиями от нового формата еврокубков

Первый матч 25 сентября

20 сентября 2024, 09:55 | Обновлено 20 сентября 2024, 11:03
380
0
Миссия ЛЕ: Динамо Киев поделилось ожиданиями от нового формата еврокубков

19 сентября в Киеве прошла совместная пресс-конференция футбольного клуба «Динамо» Киев и его нового официального партнера в матчах еврокубков – компании GGBET. Мероприятие прошло в Rest Hall КВЦ «Парковый» и было посвящено участию команды в основном раунде Лиги Европы УЕФА.

Александр Караваев с оптимизмом оценил шансы «Динамо» на успех в новом формате Лиги Европы, отметив, что игроки мотивированы показать самый высокий уровень игры и выйти в плей-офф.

«Мы хорошо начали свой путь в еврокубках, и с каждым матчем стремимся к большему. Впереди нас ждет много вызовов в связи с изменением формата турнира, поэтому каждый поединок мы будем играть, как последний», – отметил Караваев.

Дмитрий Бриф, вице-президент клуба, подробнее рассказал о партнерстве с GGBET. Он отметил, что это сотрудничество является важным шагом для клуба, ведь поддержка партнера с большим международным опытом позволит реализовать яркие инновационные проекты.

«Мы выбрали для себя новую локацию для проведения домашних матчей, и это решение повлекло за собой немало вопросов, в частности по логистике. Однако благодаря поддержке нашего нового партнера GGBET, мы уверены, что сможем преодолеть все трудности и обеспечить комфортные условия для команды и наших болельщиков.
Гамбург – город с огромной украинской диаспорой, что делает его идеальным местом для наших матчей. Это поможет нам чувствовать поддержку не только на поле, но и вне его, создавая настоящую атмосферу домашних трибун», – подчеркнул Дмитрий.

Сергей Мищенко, СЕО GGBET, прокомментировал партнерство: Это наш первый партнер среди футбольных клубов, и это большая ответственность для нашего бренда. Мы стремимся вместе с клубом предоставить болельщикам то, что они заслуживают – уникальные и интересные предложения, контент и активность. Уверены, что наш общий опыт и амбиции позволят добиться больших результатов».

Первый матч «Динамо» проведет 25 сентября на домашнем стадионе «Гамбург Арена» против грозного римского «Лацио». Начало встречи – в 22:00.

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футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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