Катарина Завацкая – Алевтина Ибрагимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Пазарджике (Болгария).

В 1/4 финала украинка сразится с Алевтиной Ибрагимовой (№295 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лией Каратанчевой (№364 WTA) или Каролин Вернер (№572 WTA).

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