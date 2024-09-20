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  4. Катарина Завацкая – Алевтина Ибрагимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
20 сентября 2024, 10:55 |
158
1

Катарина Завацкая – Алевтина Ибрагимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Пазарджике

20 сентября 2024, 10:55 |
158
1
Катарина Завацкая – Алевтина Ибрагимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

20 сентября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№172 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Пазарджике (Болгария).

В 1/4 финала украинка сразится с Алевтиной Ибрагимовой (№295 WTA). Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Лией Каратанчевой (№364 WTA) или Каролин Вернер (№572 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
"... Алевтіна не впадай в амбіцію..."
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