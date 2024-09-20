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Саудовская Аравия20 сентября 2024, 04:32 | Обновлено 20 сентября 2024, 05:04
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Чемпионат Саудовской Аравии. В трех матчах забивали только испанцы
Кристиан Тельо отличился за Аль-Оруба, Алекс Кольядо забил за Аль-Холуд
20 сентября 2024, 04:32 | Обновлено 20 сентября 2024, 05:04
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Вечером 19 сентября состоялись три матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Испанец Кристиан Тельо отличился за клуб Аль-Оруба, и этот гол оказался единственным в матче против Аль-Фатех (1:0).
Другой испанец Алекс Кольядо принес победу клубу Аль-Холуд над Аль-Вахда (1:0)
Чемпионат Саудовской Аравии
4-й тур, 19 сентября
Аль-Ахдуд – Аль-Кадисия – 0:0
Аль-Оруба – Аль-Фатех – 1:0
Гол: Кристиан Тельо, 51
Аль-Вахда – Аль-Холуд – 0:1
Гол: Алекс Кольядо, 60
Турнирная таблица
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