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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Вахда Мекка
19.09.2024 21:00 – FT 0 : 1
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
20 сентября 2024, 04:32 | Обновлено 20 сентября 2024, 05:04
89
0

Чемпионат Саудовской Аравии. В трех матчах забивали только испанцы

Кристиан Тельо отличился за Аль-Оруба, Алекс Кольядо забил за Аль-Холуд

20 сентября 2024, 04:32 | Обновлено 20 сентября 2024, 05:04
89
0
Чемпионат Саудовской Аравии. В трех матчах забивали только испанцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Тельо

Вечером 19 сентября состоялись три матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Испанец Кристиан Тельо отличился за клуб Аль-Оруба, и этот гол оказался единственным в матче против Аль-Фатех (1:0).

Другой испанец Алекс Кольядо принес победу клубу Аль-Холуд над Аль-Вахда (1:0)

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 19 сентября

Аль-Ахдуд – Аль-Кадисия – 0:0

Аль-Оруба – Аль-Фатех – 1:0

Гол: Кристиан Тельо, 51

Аль-Вахда – Аль-Холуд – 0:1

Гол: Алекс Кольядо, 60

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Кристиан Тельо Аль-Ахдуд Аль-Кадисия Аль-Фатех Аль-Вахда Мекка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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