Чемпионат Саудовской Аравии. В трех матчах забивали только испанцы

Вечером 19 сентября состоялись три матча 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Испанец Кристиан Тельо отличился за клуб Аль-Оруба, и этот гол оказался единственным в матче против Аль-Фатех (1:0).

Другой испанец Алекс Кольядо принес победу клубу Аль-Холуд над Аль-Вахда (1:0)

Чемпионат Саудовской Аравии

4-й тур, 19 сентября

Аль-Ахдуд – Аль-Кадисия – 0:0

Аль-Оруба – Аль-Фатех – 1:0

Гол: Кристиан Тельо, 51

Аль-Вахда – Аль-Холуд – 0:1

Гол: Алекс Кольядо, 60

Турнирная таблица