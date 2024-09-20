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Чемпионат Нидерландов
Аякс
18.09.2024 21:00 – FT 5 : 0
Фортуна Ситтард
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
20 сентября 2024, 03:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:10
62
0

ВИДЕО. Аякс отгрузил 5 мячей в ворота Фортуны Ситтард

Два перенесенных матча сыграно в Нидерландах в мид-уик

20 сентября 2024, 03:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:10
62
0
ВИДЕО. Аякс отгрузил 5 мячей в ворота Фортуны Ситтард
Getty Images/Global Images Ukraine

Два перенесенных матча сыграно в Нидерландах в мид-уик.

Аякс отгрузил 5 мячей в ворота Фортуны Ситтард (5:0)

Чемпионат Нидерландов

Перенесенные матчи

17.09. 21:00. Твенте – Херенвен – 2:0

Голы: Стейн, 22, 39

18.09. 21:00. Аякс – Фортуна Ситтард – 5:0

Голы: Тейлор, 9, Бертран Траоре, 24, Баас, 58 Ренш, 71, Акпом, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (Аякс).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Девин Ренс (Аякс).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Бас (Аякс).
45’ +1
Родриго Гут (Фортуна Ситтард) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Аякс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
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чемпионат Нидерландов по футболу Аякс Фортуна Ситтард Твенте Херенвен Бертран Траоре Чуба Акпом видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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