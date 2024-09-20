18.09.2024 21:00 – FT 5 : 0
Нидерланды20 сентября 2024, 03:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:10
62
0
ВИДЕО. Аякс отгрузил 5 мячей в ворота Фортуны Ситтард
Два перенесенных матча сыграно в Нидерландах в мид-уик
20 сентября 2024, 03:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 06:10
62
0
Два перенесенных матча сыграно в Нидерландах в мид-уик.
Аякс отгрузил 5 мячей в ворота Фортуны Ситтард (5:0)
Чемпионат Нидерландов
Перенесенные матчи
17.09. 21:00. Твенте – Херенвен – 2:0
Голы: Стейн, 22, 39
18.09. 21:00. Аякс – Фортуна Ситтард – 5:0
Голы: Тейлор, 9, Бертран Траоре, 24, Баас, 58 Ренш, 71, Акпом, 87
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (Аякс).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Девин Ренс (Аякс).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Бас (Аякс).
45’ +1
Родриго Гут (Фортуна Ситтард) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Бертран Траоре (Аякс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
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