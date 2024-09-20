Лига чемпионов20 сентября 2024, 00:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:39
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ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
Райя выручил команду в матче Лиги чемпионов
20 сентября 2024, 00:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:39
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В матче 1-го тура Лиги чемпионов между Аталантой и Арсеналом, который завершился со счетом 0:0, у хозяев во втором тайме был верный шанс забить, но мешал вратарь Давид Райя.
Кипер лондонцев сперва отразил пенальти от Матео Ретеги, а потом каким-то чудом успел подняться и отразить добивание от итальянского форварда.
Это были единственные удары соперника в створ ворот.
Момент с пенальти на 02:30 минуте видео
С переходом на Youtube (с 04:10 минуты)
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