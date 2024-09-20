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  4. ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
Лига чемпионов
20 сентября 2024, 00:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:39
522
2

ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти

Райя выручил команду в матче Лиги чемпионов

20 сентября 2024, 00:37 | Обновлено 20 сентября 2024, 01:39
522
2
ВИДЕО. Как он это сделал? Невероятная игра вратаря Арсенала на пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Лиги чемпионов между Аталантой и Арсеналом, который завершился со счетом 0:0, у хозяев во втором тайме был верный шанс забить, но мешал вратарь Давид Райя.

Кипер лондонцев сперва отразил пенальти от Матео Ретеги, а потом каким-то чудом успел подняться и отразить добивание от итальянского форварда.

Это были единственные удары соперника в створ ворот.

Момент с пенальти на 02:30 минуте видео

С переходом на Youtube (с 04:10 минуты)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Стюард #11
Опять, ни плееров, ни хрена... Может быть ваши плееры не расчитаны на мобильный инет с низкой скоростью (0.5 - 1Мб/сек)?
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