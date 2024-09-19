Ямал забил свой первый мяч в ЛЧ. И не стал самым молодым автором гола
Фати остается рекордсменом в этом плане
Вингер Барселоны Ламин Ямал в матче 1-го тура Лиги чемпионов забил гол в ворота Монако. Для юного игрока это первый мяч в главном еврокубковом турнире.
Однако в ЛЧ традиция нарушилась и Ямал не стал самым молодым автором гола, что обычно происходило с хавбеком в других соревнованиях.
В Лиге чемпионов самым молодым автором гола остается партнер Ламина по каталонской команде Ансу Фати, который забил свой первый мяч в 17 лет и 40 дней.
А Ямалу сегодня 17 лет и 68 дней.
Фати, который восстановился после целого ряда травм, в этом матче находится на лавке запасных.
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