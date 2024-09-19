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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 23:11 | Обновлено 19 сентября 2024, 23:23
952
0

Ямал забил свой первый мяч в ЛЧ. И не стал самым молодым автором гола

Фати остается рекордсменом в этом плане

19 сентября 2024, 23:11 | Обновлено 19 сентября 2024, 23:23
952
0
Ямал забил свой первый мяч в ЛЧ. И не стал самым молодым автором гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер Барселоны Ламин Ямал в матче 1-го тура Лиги чемпионов забил гол в ворота Монако. Для юного игрока это первый мяч в главном еврокубковом турнире.

Однако в ЛЧ традиция нарушилась и Ямал не стал самым молодым автором гола, что обычно происходило с хавбеком в других соревнованиях.

В Лиге чемпионов самым молодым автором гола остается партнер Ламина по каталонской команде Ансу Фати, который забил свой первый мяч в 17 лет и 40 дней.

А Ямалу сегодня 17 лет и 68 дней.

Фати, который восстановился после целого ряда травм, в этом матче находится на лавке запасных.

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Ламин Ямал Ансу Фати Барселона Лига чемпионов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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