ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы

В среду и в четверг состоялись первые тренировки Ромы под руководством нового наставника Ивана Юрича. Хорватского специалиста назначили только вчера вечером.

Сегодня украинский форвард Артем Довбик с партнерами работали под дождем.

В воскресенье римская команда сыграет против Удинезе в 5-м туре чемпионата Италии. Рома после четырех туров набрала 3 очка, а Довбик забил 1 гол.