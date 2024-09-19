ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы
Команда работает под руководством Юрича
В среду и в четверг состоялись первые тренировки Ромы под руководством нового наставника Ивана Юрича. Хорватского специалиста назначили только вчера вечером.
Сегодня украинский форвард Артем Довбик с партнерами работали под дождем.
В воскресенье римская команда сыграет против Удинезе в 5-м туре чемпионата Италии. Рома после четырех туров набрала 3 очка, а Довбик забил 1 гол.
🌧️ L’allenamento di oggi pomeriggio a Trigoria #ASRoma pic.twitter.com/f0wUYDal8j— AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2024
Il primo allenamento diretto da Ivan Juric#ASRoma pic.twitter.com/cu1Aq2CcAJ— AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2024
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