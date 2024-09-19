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  4. ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы
Италия
19 сентября 2024, 22:52 |
767
0

ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы

Команда работает под руководством Юрича

19 сентября 2024, 22:52 |
767
0
ВИДЕО. Первые тренировки Довбика с новым тренером Ромы
ФК Рома

В среду и в четверг состоялись первые тренировки Ромы под руководством нового наставника Ивана Юрича. Хорватского специалиста назначили только вчера вечером.

Сегодня украинский форвард Артем Довбик с партнерами работали под дождем.

В воскресенье римская команда сыграет против Удинезе в 5-м туре чемпионата Италии. Рома после четырех туров набрала 3 очка, а Довбик забил 1 гол.

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Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Иван Юрич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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