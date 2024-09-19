Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 20:48 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
23 сентября в 18:00 состоится матч 7-го тура УПЛ
19 сентября 2024, 20:48 |
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В понедельник, 23 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Оболонь».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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