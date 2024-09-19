Шахтер Донецк

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23.09.2024 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:44 |
70
0

Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 20:44 |
70
0
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 23 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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