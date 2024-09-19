Владислав СЕМОТЮК: «Рух настроен дать достойный бой Динамо»
Полузащитник «Руха» поделился мнением о предстоящем матче с «Динамо»
Полузащитник «Руха» Владислав Семотюк поделился мнениями о предстоящем матче с «Динамо» в 7-м туре УПЛ:
«Динамо» – топовый соперник, как на украинском уровне, так и на уровне европейского футбола, ведь киевляне участвуют в еврокубках. Конечно, на евроарене мы будем болеть за них, но чемпионат – это совсем другая история, и «Рух» настроен дать достойный бой сопернику. Считаю, что нам удастся получить положительный результат.
Непросто играть на выезде, ведь дорога, конечно, оказывает влияние на физическое состояние. Но это нормальный рабочий процесс, и мы не обращаем на это внимание и работаем в обычном режиме.
Если говорить о сильных сторонах «Динамо», то в первую очередь это мастерство футболистов – оно на очень высоком уровне. В составе киевлян нельзя выделить кого-то одного – все футболисты топового уровня. На фоне столь сильной команды мы и посмотрим, что «Рух» может противопоставить сопернику в этой игре».
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