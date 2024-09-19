Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав СЕМОТЮК: «Рух настроен дать достойный бой Динамо»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 21:10
232
0

Владислав СЕМОТЮК: «Рух настроен дать достойный бой Динамо»

Полузащитник «Руха» поделился мнением о предстоящем матче с «Динамо»

19 сентября 2024, 20:39 | Обновлено 19 сентября 2024, 21:10
232
0
Владислав СЕМОТЮК: «Рух настроен дать достойный бой Динамо»
ФК Рух. Владислав Семотюк

Полузащитник «Руха» Владислав Семотюк поделился мнениями о предстоящем матче с «Динамо» в 7-м туре УПЛ:

«Динамо» – топовый соперник, как на украинском уровне, так и на уровне европейского футбола, ведь киевляне участвуют в еврокубках. Конечно, на евроарене мы будем болеть за них, но чемпионат – это совсем другая история, и «Рух» настроен дать достойный бой сопернику. Считаю, что нам удастся получить положительный результат.

Непросто играть на выезде, ведь дорога, конечно, оказывает влияние на физическое состояние. Но это нормальный рабочий процесс, и мы не обращаем на это внимание и работаем в обычном режиме.

Если говорить о сильных сторонах «Динамо», то в первую очередь это мастерство футболистов – оно на очень высоком уровне. В составе киевлян нельзя выделить кого-то одного – все футболисты топового уровня. На фоне столь сильной команды мы и посмотрим, что «Рух» может противопоставить сопернику в этой игре».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря 
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Владислав Семотюк Динамо - Рух Динамо Киев
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Футбол | 19 сентября 2024, 03:55 0
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов

Каталонский клуб дебютировал в ЛЧ в матче 1-го тура против ПСЖ (0:1)

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 19 сентября 2024, 01:45 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова
Футбол | 19.09.2024, 14:19
Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова
Не 150 млн. Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Судакова
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Футбол | 19.09.2024, 20:29
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Луиш Каштру и его 14 месяцев работы бок о бок с Криштиану Роналду
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Футбол | 19.09.2024, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Какое место занимает Шахтер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
ФОТО. Красюк прокомментировал арест Усика и успокоил украинских болельщиков
18.09.2024, 00:36 2
Бокс
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 19
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
18.09.2024, 10:11 39
Футбол
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
18.09.2024, 21:40 24
Футбол
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища
18.09.2024, 07:37 13
Бокс
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
18.09.2024, 09:04 29
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем