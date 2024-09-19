Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:45
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КАРАБИН: «Впереди у Руха – непростой выездной матч з Динамо»
Нападающий Руха прокомментировал предстоящий матч
19 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:45
175
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Нападающий «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал предстоящий матч против Динамо:
«Есть разочарование после игры с «Ворсклой». Естественно, хочется побеждать в каждом матче. Но ничья – это тоже неплохо.
Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. Впереди у нас – выездной матч с «Динамо», и в Киеве у нас тоже будет непростой поединок».
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