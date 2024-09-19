КАРАБИН: «Впереди у Руха – непростой выездной матч з Динамо»

Нападающий «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал предстоящий матч против Динамо:

«Есть разочарование после игры с «Ворсклой». Естественно, хочется побеждать в каждом матче. Но ничья – это тоже неплохо.

Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. Впереди у нас – выездной матч с «Динамо», и в Киеве у нас тоже будет непростой поединок».