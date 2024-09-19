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  4. КАРАБИН: «Впереди у Руха – непростой выездной матч з Динамо»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:45
175
1

КАРАБИН: «Впереди у Руха – непростой выездной матч з Динамо»

Нападающий Руха прокомментировал предстоящий матч

19 сентября 2024, 20:23 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:45
175
1
КАРАБИН: «Впереди у Руха – непростой выездной матч з Динамо»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Нападающий «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал предстоящий матч против Динамо:

«Есть разочарование после игры с «Ворсклой». Естественно, хочется побеждать в каждом матче. Но ничья – это тоже неплохо.

Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. Впереди у нас – выездной матч с «Динамо», и в Киеве у нас тоже будет непростой поединок».

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Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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Saar
"Не простий поєдинок" -це коли весь матч напружена гра, щось не виходить, але ти все рівно перемагаєш в один м'яч. 
В даному випадку- "складний поєдинок".
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