Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 20:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Заря
23 сентября в 15:30 состоится матч 7-го тура УПЛ
19 сентября 2024, 20:33 |
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В понедельник, 23 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Причина София из Львовской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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