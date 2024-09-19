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  4. ВИДЕО. Кушниренко дал автограф-сессию для фанатов Полесья
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:12 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:31
115
0

ВИДЕО. Кушниренко дал автограф-сессию для фанатов Полесья

Полузащитник житомирского клуба поделился впечатлениями

19 сентября 2024, 20:12 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:31
115
0
ВИДЕО. Кушниренко дал автограф-сессию для фанатов Полесья
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Житомирское Полесье провело традиционную автограф-сессию, которую дал полузащитник Богдан Кушниренко.

Богдан Кушниренко рассказал об автографсессии и внимании фанатов: «Понравилось. Очень приятная публика, очень хорошие болельщики. Приятно общаться и раздавать автографы таким людям. Возможно, такого раньше не делали, как мы здесь делаем для людей. Потому, я считаю, это классно. Ну конечно, приятно, когда люди хотят получить автограф, сфотографироваться. До звезды еще далеко – хочется выиграть что-нибудь масштабное. Премьер-лигу, например.

Также на матче с «Вересом» начал свою работу фудтрак. Теперь болельщики на «Центральном» стадионе в день матчей смогут отведать еду из эксклюзивного меню, специально разработанного шеф-поваром для болельщиков «Полесья».

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК «Полесье» Александр Денисов поделился впечатлениями: «Скажу откровенно, такого вкусного хот-дога на бриоше нет ни на одной заправке в Украине. Даже в Киеве такого вкусного хот-дога не сыщешь. Приглашаем в Житомир. Мы не только вкусно играем, но и вкусно готовим».

Специальную награду в виде перстня от президента клуба Геннадия Буткевича получил Сергей Шищенко, который вывел команду в еврокубки. Сейчас Шищенко работает главным тренером «Оболони».

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Богдан Кушниренко автограф Полесье Житомир видео Александр Денисов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Геннадий Буткевич Сергей Шищенко
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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