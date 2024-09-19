ВИДЕО. Кушниренко дал автограф-сессию для фанатов Полесья

Житомирское Полесье провело традиционную автограф-сессию, которую дал полузащитник Богдан Кушниренко.

Богдан Кушниренко рассказал об автографсессии и внимании фанатов: «Понравилось. Очень приятная публика, очень хорошие болельщики. Приятно общаться и раздавать автографы таким людям. Возможно, такого раньше не делали, как мы здесь делаем для людей. Потому, я считаю, это классно. Ну конечно, приятно, когда люди хотят получить автограф, сфотографироваться. До звезды еще далеко – хочется выиграть что-нибудь масштабное. Премьер-лигу, например.

Также на матче с «Вересом» начал свою работу фудтрак. Теперь болельщики на «Центральном» стадионе в день матчей смогут отведать еду из эксклюзивного меню, специально разработанного шеф-поваром для болельщиков «Полесья».

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству ФК «Полесье» Александр Денисов поделился впечатлениями: «Скажу откровенно, такого вкусного хот-дога на бриоше нет ни на одной заправке в Украине. Даже в Киеве такого вкусного хот-дога не сыщешь. Приглашаем в Житомир. Мы не только вкусно играем, но и вкусно готовим».

Специальную награду в виде перстня от президента клуба Геннадия Буткевича получил Сергей Шищенко, который вывел команду в еврокубки. Сейчас Шищенко работает главным тренером «Оболони».