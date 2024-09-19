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Премьер-лига
Колос Ковалевка
23.09.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:27 |
36
0

Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 сентября в 15:30 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 20:27 |
36
0
Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 23 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Причина София из Львовской области.

Колос – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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