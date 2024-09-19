В воскресенье, 22 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV