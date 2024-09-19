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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:15 |
106
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ

22 сентября в 18:00 состоится матч 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 20:15 |
106
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – ЛНЗ
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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