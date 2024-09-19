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  4. Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Испания
19 сентября 2024, 21:25 |
2393
9

Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»

Вратарь Реала согласен, что календарь перегружен

19 сентября 2024, 21:25 |
2393
9
Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь Реала Тибо Куртуа согласен с хавбеком Манчестер Сити Родри, который недавно заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за большого количества матчей в сезоне.

«Родри прав. У нас очень много матчей. Фаны хотят видеть лучшее качество футбола, а потому нужно искать баланс. Слишком много матчей, слишком много травм. И Лига наций, и Клубный ЧМ, и другие турниры только добавляют матчей».

«Люди говорят, что мы не можем жаловаться из-за наших высоких зарплат. Высокие зарплаты – это правда, но нужен баланс, иначе лучшие футболисты не смогут постоянно выходить на поле» из-за усталости и травм», – сказал Куртуа.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: ESPN
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Комментарии 9
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SandroKing
Так посиди на лавці, нехай Лунін зіграє. Перевантажився він.
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+11
umnuy2
в шахтёре в своё время делали для футболистов экскурсии в шахты что-бы они такую хрень как куртуа не несли....баланс ему сцуко нужно
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+6
Олексій Коваль
В клубі не менш ніж 3 воротаря, всі питання до тренера, хто винен, що він ставить лише одного на всі матчі? А зарплатня у всіх не маленька
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+1
movkli
в командах грандах по 30-35 гравців в заявці, а вони хочуть постійно грати 15-16 (які втомлюються), бо ті найкращі, проводьте ротації, це і тренерська стратегія на сезон... Реал деякі матчи в Ла Лізі може зовсім без кіпера грати, так поставьте туди полуторний состав
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+1
KIEWADIM
У мене кореш 5 ночних змін  підряд відпахав на складі, 1000 грн за зміну. 
Ну не ний чел, чи воротарі зараз дуже перевтомлюються???
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+1
Saar
100 %!
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+1
Mamay
Все йде до того шо бу як нба 
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0
pol-55
Зарплати гравців ростуть скоріше,кількості матчів.
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0
080808
Ви, звичайно, зірки. Але, вибирайте - або зарплати, або "баланс". Зарплати? Трофеї?  - тоді грайте, перенавантажуйтесь, калічтеся, давайте шоу і будьте мільйонерами.  Як казав азіров - "не скіглітє" )
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0
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