Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»

Вратарь Реала Тибо Куртуа согласен с хавбеком Манчестер Сити Родри, который недавно заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за большого количества матчей в сезоне.

«Родри прав. У нас очень много матчей. Фаны хотят видеть лучшее качество футбола, а потому нужно искать баланс. Слишком много матчей, слишком много травм. И Лига наций, и Клубный ЧМ, и другие турниры только добавляют матчей».

«Люди говорят, что мы не можем жаловаться из-за наших высоких зарплат. Высокие зарплаты – это правда, но нужен баланс, иначе лучшие футболисты не смогут постоянно выходить на поле» из-за усталости и травм», – сказал Куртуа.