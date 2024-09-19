Тибо КУРТУА: «Мы играем слишком много матчей. У нас большие зарплаты, но..»
Вратарь Реала согласен, что календарь перегружен
Вратарь Реала Тибо Куртуа согласен с хавбеком Манчестер Сити Родри, который недавно заявил, что игроки могут устроить забастовку из-за большого количества матчей в сезоне.
«Родри прав. У нас очень много матчей. Фаны хотят видеть лучшее качество футбола, а потому нужно искать баланс. Слишком много матчей, слишком много травм. И Лига наций, и Клубный ЧМ, и другие турниры только добавляют матчей».
«Люди говорят, что мы не можем жаловаться из-за наших высоких зарплат. Высокие зарплаты – это правда, но нужен баланс, иначе лучшие футболисты не смогут постоянно выходить на поле» из-за усталости и травм», – сказал Куртуа.
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