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Премьер-лига
Полесье
22.09.2024 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:10 |
57
0

Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 20:10 |
57
0
Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в 18:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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