Трубин сыграет в основе Бенфики в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды
19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов
19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за Бенфику в гостевом матче против клуба Црвена Звезда из Сербии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO
Трубин сыграет в основе Бенфики в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘! #FKCZSLB • #UCL pic.twitter.com/UjxHZ9obWm— SL Benfica (@SLBenfica) September 19, 2024
📋 Startnih 11 za meč sa Benfikom.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 19, 2024
Na klupi su: M. Ilić, Guteša, Drkušić, Dalsio, Kanga, L. Ilić, Milson, Prucev, Radonjić, Endiaje.
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/pbCw8pot64
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