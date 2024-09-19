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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:07
90
0

Трубин сыграет в основе Бенфики в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды

19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов

19 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:07
90
0
Трубин сыграет в основе Бенфики в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

19 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за Бенфику в гостевом матче против клуба Црвена Звезда из Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO

Трубин сыграет в основе Бенфики в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды

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Бенфика Црвена Звезда Лига чемпионов Анатолий Трубин стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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