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Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:09
80
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла

22 сентября в 15:30 состоится матч 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:09
80
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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