В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV