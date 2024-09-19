Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:09
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Ворскла
22 сентября в 15:30 состоится матч 7-го тура УПЛ
19 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 19 сентября 2024, 20:09
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В воскресенье, 22 сентября, в 15:30 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Ворскла».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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