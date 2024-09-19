Украина. Премьер лига19 сентября 2024, 19:45 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец
22 сентября в 13:00 состоится матч 7-го тура УПЛ
19 сентября 2024, 19:45 |
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В воскресенье, 22 сентября, в 13:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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