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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец
Украина. Премьер лига
19 сентября 2024, 19:45 |
70
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец

22 сентября в 13:00 состоится матч 7-го тура УПЛ

19 сентября 2024, 19:45 |
70
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ингулец
УПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в 13:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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