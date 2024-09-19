Верес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 7-го тура УПЛ
В воскресенье, 22 сентября, в 13:00 состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Кубряк из Одессы.
Верес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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