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  4. Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси
Англия
19 сентября 2024, 20:50 |
756
6

Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси

Михаилу легче играть с десяткой

19 сентября 2024, 20:50 |
756
6
Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации ТаТоТаке, Михаил Мудрик перед подписанием контракта с Челси просил у одного руководителей отдать ему 10-й номер, когда команду покинет Кристиан Пулишич.

В клубе пообещали украинцу сделать это. Сообщается, что для вингера это важная тема, поэтому после ухода американца Михаил напомнил о своем требовании и получил 10-й номер, хотя в клубе сперва не хотели отдать этот статусный номер, учитывая не лучший уровень выступлений игрока.

В текущем чемпионате Мудрик играет именно с десяткой.

Отметим, что на минувшей неделе стало известно о конфликте между Михаилом и Николаем Шапаренко за 10-й номер в сборной Украины.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Pavel_i_CO
Цікаво, яка істерика буде у цього регбіста, якщо його не викличуть до збірної? Через таких піжонів в збірній і стаються конфлікти
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+1
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TolsTIyELF
Выгнать яремчука ярмоленко степаненко сидорчука, шапоренка и судакова заменить крыськивым и бондоренко, мудрику дать пи"зды, что за детский сад с футболкой, ну и поменять реброва.
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-2
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Tower Bridge
Пока там Мудрик думает за номер, а его родной город уже переназвали в Берестин какой то.   Да и родился он 5-го.
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-2
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