Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси

По информации ТаТоТаке, Михаил Мудрик перед подписанием контракта с Челси просил у одного руководителей отдать ему 10-й номер, когда команду покинет Кристиан Пулишич.

В клубе пообещали украинцу сделать это. Сообщается, что для вингера это важная тема, поэтому после ухода американца Михаил напомнил о своем требовании и получил 10-й номер, хотя в клубе сперва не хотели отдать этот статусный номер, учитывая не лучший уровень выступлений игрока.

В текущем чемпионате Мудрик играет именно с десяткой.

Отметим, что на минувшей неделе стало известно о конфликте между Михаилом и Николаем Шапаренко за 10-й номер в сборной Украины.