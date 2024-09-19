Источник: для Мудрика важен 10-й номер, требовал его в Челси
Михаилу легче играть с десяткой
По информации ТаТоТаке, Михаил Мудрик перед подписанием контракта с Челси просил у одного руководителей отдать ему 10-й номер, когда команду покинет Кристиан Пулишич.
В клубе пообещали украинцу сделать это. Сообщается, что для вингера это важная тема, поэтому после ухода американца Михаил напомнил о своем требовании и получил 10-й номер, хотя в клубе сперва не хотели отдать этот статусный номер, учитывая не лучший уровень выступлений игрока.
В текущем чемпионате Мудрик играет именно с десяткой.
Отметим, что на минувшей неделе стало известно о конфликте между Михаилом и Николаем Шапаренко за 10-й номер в сборной Украины.
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