ПОНОМАРЕВ: «Разберем сильные и слабые стороны Динамо»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с «Динамо»:

«Команда уже проанализировала предыдущий матч с «Ворсклой». Понятно, что это не положительный для нас результат, учитывая, что 60 минут мы играли в большинстве. Надо сделать правильные выводы и исправить ошибки. Сейчас Рух в обычном режиме готовится к матчу с Динамо. У нас есть время, чтобы изучить игру нашего соперника и разобрать его сильные и слабые стороны.

Пока я доволен тем, как выглядел «Рух» на старте сезона, учитывая, какие кадровые проблемы были у нас. Теперь часть игроков восстановилась после травм и тренируется в общей группе – Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Матч будет в субботу, поэтому к тому времени мы будем еще смотреть, в каком состоянии будут эти футболисты и попадут ли они в заявку. Хотелось бы, чтобы они как можно быстрее набрали оптимальные кондиции, но мы не будем форсировать этот процесс, ведь важно, чтобы ребята были в форме.

Конечно, хочется всегда побеждать и демонстрировать лучшую игру. Но есть определенные обстоятельства, и потому случались и неудачные матчи. Нам есть, что совершенствовать и в чем прогрессировать. Вся команда постепенно развивается, но сейчас этот процесс еще нестабильный, поэтому могут быть как отличные игры, так и не совсем удачные. Главное – извлекать урок из любого результата, и тогда можно прогрессировать, это важно для молодежи».